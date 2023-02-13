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Газзаев — о Жиркове: «Он является примером для всех футболистов»

13 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бывшем защитнике «армейцев» Юрии Жиркове, который ранее объявил о завершении игровой карьеры.

По мнению Газзаева, Жирков является примером для всех футболистов, которые хотят добиться в своей карьере чего-то серьёзного.

«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень. Это настоящий профессионал. Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, а также становился победителем АПЛ и обладателем Кубок Англии в составе лондонского «Челси». Последним клубом именитого футболиста стали подмосковные «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Юрий Жирков
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