Газзаев — о Жиркове: «Он является примером для всех футболистов»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бывшем защитнике «армейцев» Юрии Жиркове, который ранее объявил о завершении игровой карьеры.

По мнению Газзаева, Жирков является примером для всех футболистов, которые хотят добиться в своей карьере чего-то серьёзного.

«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень. Это настоящий профессионал. Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, а также становился победителем АПЛ и обладателем Кубок Англии в составе лондонского «Челси». Последним клубом именитого футболиста стали подмосковные «Химки».