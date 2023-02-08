Стартовал финальный сбор ЦСКА в Турции

Московские «армейцы» начинают третий, финальный сбор этой зимы в Турции. Об этом сообщает пресс-служба «красно-синих».

Сегодня сбор для футболистов начался с вечерней тренировки, состав клуба изменений не претерпел. Отмечается, что к работе с основным составом подключился сербский полузащитник Саша Зделар – до этого хавбек тренировался из-за повреждения индивидуально.

Всего ЦСКА сыграет на сборе три контрольных игры. Первая, против «Ахмата», пройдет 11 февраля, 15 февраля «армейцы» встретятся с соседом по турнирной таблице – московским «Динамо». Завершится сбор контрольной игрой против клуба Первой лиги – казанского «Рубина».