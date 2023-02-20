По информации источника сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру», перед наставником московских «армейцев» Владимиром Федотовым стоит задача попасть в тройку лидеров по итогам чемпионата России.

Напомним, что Владимир Федотов возглавляет ЦСКА с прошлого лета. По итогам прошлого сезона вместе с «Сочи» Федотов взял серебряные медали РПЛ.

На данный момент «армейцы» идут гораздо ниже ожиданий руководства столичного клуба – на пятом месте. За 17 проведённых встреч ЦСКА набрал 29 очков, отставание от «Ростова», занимающего третье место – шесть очков. На четвёртом месте, также с 29 очками идёт столичное «Динамо».