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Акинфеев — о Слуцком: «Леонид Викторович в шоу-безнес перешёл, поэтому может стебать всех»

15 Февраля 2023 • 10:20 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова экс-главного тренера московской команды Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что для Акинфеева предпочтительнее завершить матч со счётом 0:0, чем выиграть 2:1.

«Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешёл, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и трижды приводил «армейцев» к победе в чемпионате России. Последним клубом 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в середине ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Игорь Акинфеев
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