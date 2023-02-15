Акинфеев — о Слуцком: «Леонид Викторович в шоу-безнес перешёл, поэтому может стебать всех»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова экс-главного тренера московской команды Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что для Акинфеева предпочтительнее завершить матч со счётом 0:0, чем выиграть 2:1.

«Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешёл, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и трижды приводил «армейцев» к победе в чемпионате России. Последним клубом 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в середине ноября прошлого года.