Дивеев: «Я в шоке, но Мойзес уже очень хорошо понимает русский»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уровне русского языка его иностранного одноклубника Мойзеса. 27-летний бразильский левый защитник выступает в составе «армейцев» с лета 2022 года.

«Я в шоке, но Мойзес уже очень хорошо понимает русский язык и вроде очень хочет его выучить. Когда на сборах был матч с «Оренбургом», случился один эпизод - попросил я Мойзеса через переводчика выходить ближе к нападающим, а он в ответ попросил меня тщательнее слушать подсказ, когда мне за спину забегали», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

На счету Мойзеса в текущем сезоне уже 20 сыгранных во всех турнирах встреч, в которых ему удалось один раз забить гол и дважды ассистировать партнёрам. До переезда в Россию Мойзес играл исключительно в родной Бразилии.