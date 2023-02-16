Чалов: «Влашич — реально другой уровень»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Николе Влашиче, который сейчас выступает за «Торино».

«Влашич физически очень сильный. Как он стоит на ногах, играет корпусом. До сих пор это вспоминаем — реально другой уровень. Его мощь давала ЦСКА разницу», — цитирует Чалова Sport24.

Также российский футболист согласился с мнением Влашича, который ранее выражал недовольство в связи с тем, что далеко не все футболисты «армейской» команды выкладывались на поле так же, как он.

Напомним, Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе «красно-синих» полузащитник провёл 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.