Федотов назвал проблемные позиции ЦСКА

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов назвал проблемные позиции состава «армейцев», которые требуют усиления.

«Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, то приоритет для трансфера — инсайд или нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать», — заявил тренер «красно-синих», чьи слова цитирует издание Sport24. Федотов отметил, что важно учитывать и финансовое состояние клуба.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. На счету подопечных Федотова 30 голов, что является седьмым показателем в чемпионате.