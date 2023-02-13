Сенников не верит, что Мамаев может возобновить карьеру

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался по поводу того, что завершивший карьеру на днях Павел Мамаев ещё может вернуться в профессиональный футбол. Уже бывший полузащитник был в статусе свободного агента с прошлого лета, его последним клубом были «Химки».

«Наверное, просто физически уже чувствовал, что пора завершать. Я тоже закончил с футболом в этом возрасте, но у меня тогда была травма спины. Но я очень хотел вернуться. Видно, Паша посчитал, что уже сыт футболом. Вряд ли мы его увидим через месяц в условном «Торпедо», - цитирует Сенникова «Матч-ТВ».

Напомним, что в прошедшие выходные бутсы на гвоздь повесили два знаменитых российских игрока – Юрий Жирков и Павел Мамаев.