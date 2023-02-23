Бабаев: «Дивеев хочет остаться в ЦСКА, но есть финансовая сторона вопроса»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил факт того, что «армейцы» пока не могут договориться с защитником Игорем Дивеевым о новом контракте из-за финансового вопроса.

«Сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. С агентом я встречался буквально вчера. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. Это нормально», - цитирует Бабаева портал Sport24.

Ранее мы сообщали, что Дивеев не подписывает новый контракт с ЦСКА из-за разногласий по зарплате игрока. Контракт центрального защитника с «армейцами» действует ещё полтора года.