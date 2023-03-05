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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сочи - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:16 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.75 2 2.00
Через 16 ч. 1 мин.

«Сочи» с ЦСКА провели сразу шесть матчей в прошлом сезоне и начинают новый год в РПЛ с очного поединка. «Армейцы» в этом сезоне бьются за медали в отличие от соперника, который после ухода Владимира Федотова заметно сдал и сейчас доверился Курбану Бердыеву. Все же нынешний наставник ЦСКА отлично знает данного соперника, пускай он и изменился за полгода. Считается, что сегодня шансы столичной команды на победу достаточно хороши.

Как будет в итоге, можно посмотреть с 19:30 на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 7 Croatia и Arena Sport 3 Serbia. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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