Сочи - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Сочи» с ЦСКА провели сразу шесть матчей в прошлом сезоне и начинают новый год в РПЛ с очного поединка. «Армейцы» в этом сезоне бьются за медали в отличие от соперника, который после ухода Владимира Федотова заметно сдал и сейчас доверился Курбану Бердыеву. Все же нынешний наставник ЦСКА отлично знает данного соперника, пускай он и изменился за полгода. Считается, что сегодня шансы столичной команды на победу достаточно хороши.

Как будет в итоге, можно посмотреть с 19:30 на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 7 Croatia и Arena Sport 3 Serbia. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.