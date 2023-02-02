Корнеев: «Заболотный — клон Гайча»

Экс-спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о нападающем ЦСКА Адольфо Гайче, который ранее перешёл в итальянскую «Верону» на правах аренды.

Корнеев отметил, что 23-летний аргентинец не вписывается в игру наставника «армейцев» Владимира Федотова, сравнив южноамериканца с другим форвардом московской команды Антоном Заболотным.

«Классический форвард таранного типа (Гайч), не слишком техничный, прямолинейный. Нет в его игре тонкости, изюминки, не может сам создать момент. Вдобавок хромает реализация. Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом», — приводит слова Корнеева «Спор-Экспресс».

Также эксперт раскритиковал полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, подчеркнув, что в действиях 23-летнего чилийца очень предсказуемы.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.