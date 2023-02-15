Мелкадзе поспорил с российским комментатором на итоговое место «Сочи»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что он заключил с российским комментатором Дмитрием Дерунцом пари. Предмет спора – попадание «барсов» в пятёрку лучших команд по итогам сезона.

«На количество голов спорить не буду, мне это всегда мешает. На место в сезоне? В пятерке точно будем», - цитирует Мелкадзе «Матч-ТВ».

А Дерунец заявил, что, если «Сочи» попадет в топ-5 команд РПЛ по итогам сезона, то он в прямом эфире назовет Мелкадзе лучшим нападающим страны. В противном случае футболист пробежит трусцой один круг вокруг сочинского стадиона «Фишт».

Напомним, что на данный момент сочинцы далеки от пятёрки лучших – клуб идёт на девятом месте, набрав за первые 17 туров 25 очков. В межсезонье коллектив возглавил опытный Курбан Бердыев.

По итогам прошлого сезона ФК «Сочи» занял в РПЛ второе место.