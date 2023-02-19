Пономарёв считает Чалова сильнее Фалькао

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о качествах Фёдора Чалова на фоне слухов о переезде Радамеля Фалькао в Москву.

«Чалов сильнее Фалькао. Ему надо дальше расти, но Федор пока себя никак не найдёт. Да, он забивает, но посмотрите какие мячи – свободные. Ловит отскоки, ждёт ошибки защитников», — заявил Пономарёв в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, у Чалова есть хорошее забивное чувство.

Что же касается Фалькао, то эксперт считает, что колумбиец уже отработал своё, из-за чего руководству «армейцев» следует обратить внимание на более молодых форвардов в России.

Напомним, что накануне появилась информация о желании Радамеля Фалькао перебраться в стан клуба РПЛ, однако срыв сделки был связан с санкциями против московского клуба.