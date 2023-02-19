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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв считает Чалова сильнее Фалькао

19 Февраля 2023 • 15:40 Комментировать (1)
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о качествах Фёдора Чалова на фоне слухов о переезде Радамеля Фалькао в Москву.

«Чалов сильнее Фалькао. Ему надо дальше расти, но Федор пока себя никак не найдёт. Да, он забивает, но посмотрите какие мячи – свободные. Ловит отскоки, ждёт ошибки защитников», — заявил Пономарёв в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, у Чалова есть хорошее забивное чувство.

Что же касается Фалькао, то эксперт считает, что колумбиец уже отработал своё, из-за чего руководству «армейцев» следует обратить внимание на более молодых форвардов в России.

Напомним, что накануне появилась информация о желании Радамеля Фалькао перебраться в стан клуба РПЛ, однако срыв сделки был связан с санкциями против московского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Радамель Фалькао Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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Юбор
19 Февраля 2023 в 15:49
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