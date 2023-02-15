Мелкадзе заявил, что может сыграть за сборную Грузии

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что может сыграть за национальную сборную Грузии.

«Фактически варианты сыграть за сборную Грузии есть, могу и допускаю, что поеду в эту сборную, если позовут», - пишет «Матч-ТВ» слова нападающего.

Напомним, что в свои 25 лет Мелкадзе пока не был заигран за основную сборную России, а значит, может выступать за грузинскую сборную.

В текущем сезоне на счету Мелкадзе пять голов и два ассиста в 14 матчах РПЛ за «Сочи». Его соглашение с «барсами» рассчитано до середины следующего года.

Ранее нападающий заявил, что заключил пари с одним из российских комментаторов.