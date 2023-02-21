Агент Дивеева: «Этой зимой он точно останется в ЦСКА»

Агент центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин подтвердил, что его клиент этой зимой точно уже никуда не уйдёт.

«Всякое, конечно, бывает, но до лета, видимо, он не уйдёт. Касательно переговоров, они идут, пока контракт не продлён», - цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний Дивеев – один из тех российских игроков, которые могут отправиться на повышение в более сильный европейский чемпионат. Уроженец «Уфы» и воспитанник одноимённого клуба выступает за «армейцев» с 2019 года, его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Ерёмин рассказал, в какой из лиг его клиент больше всего хотел бы играть.