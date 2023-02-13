Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карвальо прокомментировал завершение карьеры Жиркова

13 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о решении Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе», — приводит слова бразильца издание Sport24. Карвальо также назвал свой ассист на гол Жиркова в финале Кубка УЕФА - 2005 против «Спортинга» главным воспоминанием, связанным с защитником.

Напомним, что Юрий Жирков вчера, 12 февраля, объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. На его счету пять золотых медалей чемпионата России и одна победа в рамках Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Даниэль Карвальо Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
11:53 · Россия. Премьер-лига
Окоча: «Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Зырянов отреагировал на решение Жиркова
11:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сторожук — прекрасный тренер»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будущее Изидора пока неизвестно»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Карвальо прокомментировал завершение карьеры Жиркова
11:09 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк — о том, способен ли Жирков стать тренером: «Он способен на многое»
11:08 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о двух трансферах официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал главную интригу весенней части РПЛ
10:54 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о сорвавшемся переходе в «Ниццу»: «Думал: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Уткин высказался о завершении карьеры Жиркова
10:21 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Я никогда не предам ЦСКА» 1
10:04 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о Сафонове: «Матвей для меня — номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом
09:46 · Россия. Премьер-лига
Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Дзюбе: «Такой авторитет поможет «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем