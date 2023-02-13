Карвальо прокомментировал завершение карьеры Жиркова

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о решении Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе», — приводит слова бразильца издание Sport24. Карвальо также назвал свой ассист на гол Жиркова в финале Кубка УЕФА - 2005 против «Спортинга» главным воспоминанием, связанным с защитником.

Напомним, что Юрий Жирков вчера, 12 февраля, объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. На его счету пять золотых медалей чемпионата России и одна победа в рамках Английской премьер-лиги.