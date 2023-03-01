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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «ЦСКА нужен форвард по типу Вагнера Лава»

01 Марта 2023 • 23:00 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Бывший тренер вратарей московских «армейцев» Вячеслав Чанов рассказал, нападающий какого типа идеально бы вписался в игру сегодняшнего ЦСКА.

«Хотелось бы усиление в атакующую линию, например, футболиста по типу Вагнера Лава. Надеюсь, Чалов уже повеселел, и будет забивать и дальше», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

Прямо сейчас основными форвардами ЦСКА являются россияне Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Зимой в клубе пытались подписать форварда и, по информации СМИ, связывались с некоторыми игроками, однако до перехода дело так и не дошло.

В грядущем туре РПЛ «армейцев» ожидает непростой соперник на выезде – «Сочи» Курбана Бердыева.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Вячеслав Чанов
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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