Чанов: «ЦСКА нужен форвард по типу Вагнера Лава»

Бывший тренер вратарей московских «армейцев» Вячеслав Чанов рассказал, нападающий какого типа идеально бы вписался в игру сегодняшнего ЦСКА.

«Хотелось бы усиление в атакующую линию, например, футболиста по типу Вагнера Лава. Надеюсь, Чалов уже повеселел, и будет забивать и дальше», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

Прямо сейчас основными форвардами ЦСКА являются россияне Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Зимой в клубе пытались подписать форварда и, по информации СМИ, связывались с некоторыми игроками, однако до перехода дело так и не дошло.

В грядущем туре РПЛ «армейцев» ожидает непростой соперник на выезде – «Сочи» Курбана Бердыева.