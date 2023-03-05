Рианчо: «Дзюба — один из лучших нападающих РПЛ»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о хет-трике форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче против «Ростова».

«Когда Дзюба в форме, он очень интересный игрок. Вчера Артём провёл выдающийся матч. Это один из лучших нападающих РПЛ», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Артём Дзюба вернулся в Премьер-лигу тремя голами во встрече против «Ростова», позволив «Локомотиву» выиграть со счётом 3:1. Эта победа позволила «железнодорожникам» подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.