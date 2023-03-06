Носков: «Где-то на эмоциях сыграл не так, как хотелось»

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Защитник армейского клуба Егор Носков дебютировал в составе команды Федотова и поделился своим мнением о том, как прошел его дебют на игровом поле.

- Игра тяжелая, на непростом, мягком поле. Был ряд моментов, где мог лучше сыграть. Где-то на эмоциях сыграл не так, как хотелось бы. Повлиял на результат отмененный гол, мы не должны были надламываться, - цитирует слова Егора Носкова издание «Спорт-Экспресс».