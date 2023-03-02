Ломовицкий: «Мне было бы интересно поработать под руководством Бердыева»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

«Слышал о нём позитивные отзывы от ребят. Мелкадзе как-то выкладывал фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50 процентов знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50 процентов – за 10 дней работы с Бердыевым», — цитирует Ломовицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Ранее он работал с такими командами, как «Ростов» и «Рубин». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 туров казанская команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.