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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломовицкий: «Мне было бы интересно поработать под руководством Бердыева»

02 Марта 2023 • 13:24 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

«Слышал о нём позитивные отзывы от ребят. Мелкадзе как-то выкладывал фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50 процентов знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50 процентов – за 10 дней работы с Бердыевым», — цитирует Ломовицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Ранее он работал с такими командами, как «Ростов» и «Рубин». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 туров казанская команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Сочи Александр Ломовицкий
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