Агент: «Удинезе» готов заплатить ЦСКА за Бийола, проблема заключается в санкциях

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о том, что итальянский клуб не заплатил ЦСКА за трансфер игрока.

«Единственная проблема заключается в санкциях, наложенных на банки. Я не думаю, что «Вест Хэм» или «Удинезе» не хотят платить. Вопрос лишь в том, как сейчас осуществить платеж, и как я понимаю, в данный момент клубы обсуждают варианты», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний футболист перебрался из ЦСКА в «Удинезе» прошлым летом. В нынешнем сезоне Бийол принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет один ассист.