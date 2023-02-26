Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Удинезе» готов заплатить ЦСКА за Бийола, проблема заключается в санкциях

26 Февраля 2023 • 16:07 Комментировать
Удинезе
...
Специя
1 1.73 X 3.80 2 4.90
Через 2 ч. 35 мин.

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о том, что итальянский клуб не заплатил ЦСКА за трансфер игрока.

«Единственная проблема заключается в санкциях, наложенных на банки. Я не думаю, что «Вест Хэм» или «Удинезе» не хотят платить. Вопрос лишь в том, как сейчас осуществить платеж, и как я понимаю, в данный момент клубы обсуждают варианты», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний футболист перебрался из ЦСКА в «Удинезе» прошлым летом. В нынешнем сезоне Бийол принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол Роберт Чибеж
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза: «Захарян может заиграть в более интересном чемпионате, чем турецкий»
17:22 · Кубок России
Гайич считает, что ЦСКА может выиграть Фонбет Кубок России
17:15 · Кубок России
Литвинов высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»
17:08 · Кубок России
Динияр Билялетдинов не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Локомотив»
16:53 · Кубок России
Тренер «Уфы» Халимбеков пожаловался на ветер
16:48 · Кубок России
Агент Вендела: «Он отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью»
16:47 · Кубок России
Ташуев: «Думаю, победили заслуженно»
16:47 · Кубок России
Генеральный директор «Акрона»: «Неспроста показали такую уверенную игру»
16:41 · Кубок России
Лебеденко прокомментировал вылет «Торпедо» из Фонбет Кубка России
16:35 · Россия. Первая лига
Набиуллин: «Рубин» — родная для меня команда»
16:29 · Кубок России
Гол Агаларова помог «Ахмату» выбить «Уфу» из Кубка
16:26 · Кубок России
Шавло: У «Спартака» есть небольшое преимущество в дерби с «Локомотивом»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Максименко назвал лучшего вратаря мира
16:21 · Кубок России
​Агаларов не праздновал гол «Уфе»
16:17 · Кубок России
Гранат: У «Спартака» больше шансов на проход, чем у «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем