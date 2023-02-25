Агент: «Приоритет Бийола — Англия или Италия»

Роберт Чибеж, агент бывшего защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил о намерении своего клиента продолжить карьеру в Италии или Англии. Напомним, что сейчас 24-летний словенец защищает цвета «Удинезе».

«Приоритет Яки — только Англия или Италия, в Европе только клубы из этих двух лиг смогут потянуть его по деньгам. В Италии огромный плюс в плане налогообложения для футболистов — в первые два года это только 19 процентов, тогда как в Испании, Германии, Франции — 50 процентов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В текущем розыгрыше итальянской Серии А на счету словенца три гола и один ассист в 19 встречах.

Действующий контракт Бийола с «Удинезе» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 10 миллионов евро.