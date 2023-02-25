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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Приоритет Бийола — Англия или Италия»

25 Февраля 2023 • 14:16 Комментировать
Удинезе
...
Специя
1 1.65 X 3.90 2 5.20
26.02 20:00

Роберт Чибеж, агент бывшего защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил о намерении своего клиента продолжить карьеру в Италии или Англии. Напомним, что сейчас 24-летний словенец защищает цвета «Удинезе».

«Приоритет Яки — только Англия или Италия, в Европе только клубы из этих двух лиг смогут потянуть его по деньгам. В Италии огромный плюс в плане налогообложения для футболистов — в первые два года это только 19 процентов, тогда как в Испании, Германии, Франции — 50 процентов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В текущем розыгрыше итальянской Серии А на счету словенца три гола и один ассист в 19 встречах.

Действующий контракт Бийола с «Удинезе» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол Роберт Чибеж
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