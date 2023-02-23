​Семпличи возглавил «Специю»

«Специя» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера. Команду принял 55-летний специалист Леонардо Семпличи. Он подписал контракт до завершения нынешнего сезона. Если Семпличи удастся сохранить команду в Серии А, его трудовой договор автоматически продлится до средины 2025 года.

Леонардо Семпличи находится без работы достаточно давно. Ещё в сентябре 2021 года он покинул тренерское кресло в «Кальяри».

На текущий момент «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Удинезе» на поле соперника.