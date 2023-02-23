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Чемпионат Италии. Серия А

​Семпличи возглавил «Специю»

23 Февраля 2023 • 19:40 Комментировать
Удинезе
...
Специя
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26.02 20:00

«Специя» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера. Команду принял 55-летний специалист Леонардо Семпличи. Он подписал контракт до завершения нынешнего сезона. Если Семпличи удастся сохранить команду в Серии А, его трудовой договор автоматически продлится до средины 2025 года.

Леонардо Семпличи находится без работы достаточно давно. Ещё в сентябре 2021 года он покинул тренерское кресло в «Кальяри».

На текущий момент «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Удинезе» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Специя Леонардо Семпличи
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УДИНЕЗЕ СПЕЦИЯ
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