Дивеев: «Все команды, которые приезжают к «Зениту» в гости, боятся»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил матч с «Зенитом» в первом круге нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Все команды, которые приезжают к «Зениту» в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком ― большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали», ― заявил футболист в интервью «Чемпионату».

По мнению Игоря, неудача в Санкт-Петербурге стала самым обидным моментом первой половины сезона, поскольку во второй половине «армейцы» были лучше соперника. Дивеев также вспомнил, что после игры был недоволен тем, как команда провела первый тайм.

Напомним, что ЦСКА уступил «Зениту» со счётом 1:2 в августе 2022 года. В турнирной таблице РПЛ подопечные Владимира Федотова уступают «сине-бело-голубым» 13 очков, находясь на пятой строчке.