Московский ЦСКА и центральный защитник клуба Игорь Дивеев до сих пор не подписали новое соглашение. По информации сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру», сторона клуба и сторона игрока не могут договориться о размере заработной платы защитника.

Отметим, что текущее соглашение защитника сборной России с «армейцами» Москвы закончится в конце следующего сезона. Воспитанник уфимского футбола выступает за ЦСКА с 2019 года и является одним из лидеров команды.

Текущей зимой, кстати, уход Дивеева из ЦСКА снова обсуждался, но лишь на уровне слухов. Недавно агент защитника заявил, что его клиент был бы не против показать себя в Англии, ведь АПЛ – его любимая лига.

Стоимость Дивеева по версии портала Transfermarkt – 6 млн евро.