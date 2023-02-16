Масалитин: «Пока не вижу качественных усилений ЦСКА»

Бывший игрок «армейцев» Валерий Масалитин прокомментировал положение московского ЦСКА на трансферном рынке.

«Если честно, то думал, что ещё будут какие-то более качественные усиления состава, однако на сегодня я их так и не дождался. Очень бы хотелось, чтобы Медина и Карраскаль получили конкуренцию, плюс в середину поля нужен полузащитник уровня Кучаева, который бы не так часто получал травмы и приносил пользу. Ну, может быть, кто-то из молодых раскроется – тоже буду этому рад», - цитирует эксперта Rusfootball.

Напомним, что перед возобновлением РПЛ ЦСКА идёт на пятой строчке в турнирной таблице лиги.