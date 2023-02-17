Пономарёв: «Такое ощущение, что никто не соглашается на переход в ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о трансферах московского клуба текущей зимой.

По мнению Пономарёва, «армейцы» проводят слабую трансферную кампанию. Ветеран считает, что футболисты отказываются переходить в ЦСКА.

«Нужен новый форвард, сейчас именно нападение — слабое звено у команды. С кем играть вторую часть сезона? Снова с Чаловым и Заболотным? Читаю прессу и такое ощущение, что никто не соглашается на переход в ЦСКА», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что в зимнее трансферное окно состав «красно-синих» пополнил защитник Илья Агапов, перешедший из «Пари НН».

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.