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Слуцкий назвал главную проблему Чалова

03 Марта 2023 • 14:11 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.75 2 2.00
05.03 19:30

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

По словам специалиста, 24-летний футболист обладает нестандартным мышлением, из-за чего партнёры по команде часто его не понимают.

«У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот», — сказал Слуцкий ютуб-каналу Tennisi.

Слуцкий отметил, что если Чалов начнёт действовать более просто или же партнёры под него подстроятся, то нападающий способен выйти на новый уровень.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 23 матча, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Фёдор Чалов
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