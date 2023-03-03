Слуцкий назвал главную проблему Чалова

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

По словам специалиста, 24-летний футболист обладает нестандартным мышлением, из-за чего партнёры по команде часто его не понимают.

«У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот», — сказал Слуцкий ютуб-каналу Tennisi.

Слуцкий отметил, что если Чалов начнёт действовать более просто или же партнёры под него подстроятся, то нападающий способен выйти на новый уровень.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 23 матча, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.