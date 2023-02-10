Агент сообщил, что переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не ведутся

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента, права на которого принадлежат «Интернасьоналу».

«Переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не начались», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что арендное соглашение Мойзеса с московским клубом рассчитано до конца июня текущего года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «красно-синих» 18 матчей и отметился двумя результативными передачами.

После 17 туров РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.