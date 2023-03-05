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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов уверен, что прошлые победы над «Сочи» ничего не значат

05 Марта 2023 • 19:20 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
1 2.95 X 2.30 2 3.50
перерыв

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- В этом сезоне уже трижды обыгрывали «Сочи». Может ли это затуманивать немножко ощущение от ближайшего матча, в чем-то мешать, или, наоборот, дает надежду на хороший результат?

- Никак не затуманивает, не мешает, каждый матч - это отдельная вновь написанная история. Поэтому не вижу здесь никаких аналогий абсолютно.

- Сегодняшний матч - очень важное событие для российского футбола, возвращается Курбан Бердыев. Для вас есть какое-то внутреннее ощущение, против какой фигуры вы сегодня выводите команду на поле?

- Конечно, я думаю, что уже все сказано до меня. Мы все прекрасно знаем тот тренерский путь Курбана Бекиевича, это большой специалист.

- То есть, обыграть его будет нечто большим, чем обыграть другого специалиста?

- Нет. За победу дается три очка, поэтому здесь задача обыграть.

- Сегодня у вас в составе появляется дебютант Егор Носков, до этого не игравший в официальных матчах. Почему выбор пал на него, а не на Щенникова?

- Смотрели, анализировали, и дебютирует сегодня Носков.

- Вы выходили на поле, которое очень долго для вас было родным. Как вам оно, как газон?

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- Газон хороший, в это время с ним никогда не было проблем. Проблемы возникают ближе к июлю, августу, когда появляется плесень, которая быстро расправляется с травой. Я знаю, что работники очень много времени тратят, продувают и что только не делают, но пока эта проблема очень плохо решается. Я надеюсь, что в этом году у них все будет хорошо.

- Сегодня, судя по всему, будут схожие схемы у вас и у «Сочи». При этом наверняка при просмотре и подготовке вы на что-то обращали внимание. Чем бердыевская схема изменилась в футбольном смысле после вас?

- Вы всегда такие вопросы задаете… Сейчас все просматривают, и мы будем об этом говорить? Мы проанализировали и для себя сделали выводы какие-то, заметки. Я думаю, что этого достаточно.

- Футболисты всё усвоили?

- Да, я думаю, что да.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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