ФК «Сочи» назвал соперников на третьем сборе в Анталье

Футбольный клуб «Сочи» назвал соперников на третьем зимнем сборе в Турции. Он пройдёт с 15 по 25 февраля, во время сбора «барсы» проведут четыре контрольных встречи.

18 февраля сочинцы проведут встречу с конкурентом по РПЛ – «Факелом», 21 февраля клуб встретится с командой из Первой лиги – тольяттинским «Акроном». Третьим соперником на сборе станут подмосковные «Химки», дата матча – 24 февраля. В этот же день подопечные Курбана Бердыева встретятся с еще одним клубом Первой лиги – калининградской «Балтикой», этот клуб лидирует в своей лиге.

Напомним, что ФК «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за первые 17 туров.