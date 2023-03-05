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Бердыев: «Сочи» - команда, с которой мы долго вели переговоры и раньше, есть волнение»

05 Марта 2023 • 19:27 Комментировать
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
1 2.95 X 2.30 2 3.50
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Поздравляем вас с возвращением в российский футбол. Больше трех лет вас не было, и мы соскучились. Какие у вас ощущения, есть ли какое-то волнение внутри сейчас?

- Нет, волнение, безусловно, есть, как перед каждой игрой, но сегодня чуть больше. Все-таки «Сочи» - команда, с которой мы долго вели переговоры и раньше, но есть волнение.

- Чем нынешний Курбан Бекиевич Бердыев отличается от того, что был тогда? Для себя как это видите?

- Я думаю, что я более спокойным стал. Во-вторых, пересмотрел многие позиции, которые были связаны с футболом и вне него. Поэтому немного другой стал.

- То, что ЦСКА провел два официальных поединка, а вы еще не играли, это плюс или минус для вас? Есть в чем-то преимущество, что вы дольше готовились, или у ЦСКА преимущество, что он в тонусе?

- Нет, безусловно, ЦСКА провел две официальные игры, поэтому есть определенные трудности у нас, но я думаю, что мы все равно в равных условиях.

- А то, что у вас и у ЦСКА схожие схемы, они зеркальные, у вас есть преимущество?

- То, что схемы одинаковые в общем, но по сути перестроения внутри этой схемы у всех разные, поэтому здесь есть нюансы, на которые нужно обращать внимание.

- Насколько, по-вашему, игроки уже впитали ваши требования, как вам кажется?

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- Я думаю, мы понимаем друг друга, требования друг друга. Я надеюсь, все будет хорошо.

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Курбан Бердыев Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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