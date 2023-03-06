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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарев: «Федотов опоздал с заменами»

06 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Итоги матча прокомментировал российский специалист и тренер российской сборной Николай Писарев, он считает, что наставник армейского клуба Владимир Федотов поздно спохватился насчет замен.

- Ехали в Сочи фаворитами номинально. Фланг Мойзес — Носков был проблемным для ЦСКА в этой игре. Одна из причин поражения. Мне кажется, Федотов опоздал с заменами, а Бердыев угадал, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Николай Писарев Сочи
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