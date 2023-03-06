Писарев: «Федотов опоздал с заменами»

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Итоги матча прокомментировал российский специалист и тренер российской сборной Николай Писарев, он считает, что наставник армейского клуба Владимир Федотов поздно спохватился насчет замен.

- Ехали в Сочи фаворитами номинально. Фланг Мойзес — Носков был проблемным для ЦСКА в этой игре. Одна из причин поражения. Мне кажется, Федотов опоздал с заменами, а Бердыев угадал, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».