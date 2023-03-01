Дивеев: «Лига мечты? Англия, всегда смотришь и думаешь, как они так бегают весь матч»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своей самой любимой футбольной лиге, а также поделился подробностями разговора с Фёдором Чаловым – нападающий «армейцев» в прошлом сезоне успел поиграть в Швейцарии за местный топ-клуб – «Базель».

«Чалов, когда вернулся из «Базеля» сказал, что в Европе вообще нечего бояться – почти всё то же самое как у нас, пусть и скорости другие. Однако после разговоров с Федей я понял, что мы ничем не хуже», - рассказал Дивеев «Чемпионату».

Рассказал защитник и о своей любимой лиге в европейском футболе.

«Лига моей мечты? Англия. Всегда смотрю и думаю: «Как они так бегают все 90 минут?», - добавил защитник.

Минувшей зимой Дивеева сватали в различные европейские клубы, однако игрок в итоге остался в ЦСКА. Более того, ранее защитник заявил, что его главная цель – это продлить трудовые отношения с «армейцами».