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Бурмистров: «Надеюсь, что мы качественно стартанём с ЦСКА, с победы»

21 Февраля 2023 • 20:46 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
05.03 19:30

Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Акроном» (3:1).

- Мяч и пространство контролировал соперник, как показалось в первом тайме. Мы больше выбегали, пытались накрывать их в прессинге, но не совсем получалось. Это сборы как бы, привыкаем к новым требованиям, готовимся к ЦСКА. Хорошо, что получилось победить. Нам нужно, конечно, прибавлять. Я думаю, что к сезону должно быть лучше.

- Ты сегодня выполнил достаточно огромны объем, и справа на фланге атаковал, и слева, и были вбегания за спины защитников. Какая была установка?

- Я только умею «бег» выполнять (улыбается). Это моя работа. Какая может быть установка? Мы должны играть в комбинационный футбол, как мы играли все эти годы до этого, когда стали серебряными. В принципе, тренер это и просит, но не всегда получается. Чуть-чуть еще, может быть, надо наиграться и привыкнуть к требованиям. Конечно, мне и всем хотелось бы играть лучше и красивше. Чтобы контролировать мяч и быть больше в атаке. Но пока получается, что мы забиваем голы с контратак. Сегодня три раза выбегали и три гола забили. Но в первом тайме еще были моменты после ошибок соперника.

- Можно ли сказать, что команда выходит на пик в игровом плане?

- После сборов, конечно, сложно на пик сразу выйти, несколько матчей надо сыграть в сезоне, я считаю. Хотелось бы хорошо стартануть, появится уверенность в своих силах, поймаем игру, опять же. Потому что сборы - это сборы, а в сезоне совсем другая игра. Я надеюсь, что мы качественно стартанем с ЦСКА, с победы, это придаст команде уверенности, и дальше будет только лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Бурмистров Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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