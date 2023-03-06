Алдонин прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»

Бывший игрок столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о поражении «армейцев» во встрече Премьер-лиги против «Сочи» со счётом 0:2.

«В первой игре Кубка России с «Краснодаром» вопросов по игре ЦСКА мало возникало. Второй матч я не видел, поэтому сказать, чем помочь не могу. Матч с «Сочи» был равным. Стандарты сыграли решающую роль», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, при текущей ситуации, когда отечественные клубы не выступают в еврокубках, замена тренера не является необходимостью. Алдонин также считает, что текущий состав ЦСКА позволяет клубу бороться за топ-3 таблицы российского чемпионата.

Напомним, что поражение в первой игре весенней части сезона РПЛ оставило «армейцев» на пятой строчке после 18 туров.