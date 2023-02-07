Алдонин назвал проблемную позицию в составе ЦСКА

Бывший игрок столичного ЦСКА Евгений Алдонин назвал позицию, которая требует усиления в нынешнем составе «армейцев».

«Если у ЦСКА на примете есть форвард высокого класса, то он не помешает команде во второй части сезона», — рассказал победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению экс-хавбека, сложно говорить о качествах панамского нападающего Исмаэля Диаза, к которому руководство московского клуба проявило интерес. По словам Алдонина, не лишним будет и доверие своим же воспитанникам.

Напомним, что после ухода Адольфо Гайча в распоряжении Владимира Федотова остались лишь Фёдор Чалов и Антон Заболотный.