Защитник Гогуа оказался вместо «Химок» в Таджикистане

Центральный защитник Седрик Гогуа, агентом которого является Дмитрий Селюк, оказался в чемпионате Таджикистана и продолжит свою карьеру в клубе «Истиклол». О переходе сообщает портал «РБ Спорт».

Сообщается, что Гогуа заключил соглашение с новым клубом лишь до конца текущего сезона. Ранее игрок мог стать очередным новичком подмосковных «Химок», однако у игрока что-то явно не сложилось с аутсайдером РПЛ.

Седрик Гогуа в России известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», московский ЦСКА и «Тамбов».

Селюк отметил, что Гогуа поехал в Таджикистан по приглашению действующего наставника клуба Игоря Черевченко.