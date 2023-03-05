Носков высказался о своём дебюте за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Егор Носков высказался о дебюте за основную команду. Сегодня, 5 марта, 19-летний футболист вышел на поле с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (0:2).

Игрок отметил, что в первом тайме нужно было играть смелее, рисковать и не бояться, а во второй 45-минутке это стало получаться. Однако он дал понять, что остался недоволен своими подачами в штрафную.

«На это есть свои причины, но это отговорки. «Сочи» — непростая команда. У них новых тренер, который ставит свою игру. Стоит отметить игру сочинцев», - заявил Носков журналистам после матча.