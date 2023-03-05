Джорджевич: «Из-за хороших сборов выиграли сегодня»

Лучший футболист матча «Сочи» - ЦСКА (2:0) Лука Джорджевич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем секрет такого выхода на замену?

- Нет секрета, просто хорошие сборы были у нас, длинные, тяжелые. Мы хорошо подготовились, я тоже подготовился хорошо. Сегодня удалось выйти и сразу забить первым касанием. Это вдвойне приятно. Выиграть этот матч - это, конечно, великолепно.

- Первые голы за «Сочи». Какое ощущение? Долго ждали?

- Конечно, да, ждал. Был уверен, что рано или поздно они придут. Не торопился, ждал, хорошо работал, и все сегодня получилось.

- Каково вообще работалось на сборах под руководством Курбана Бердыева? Вот эти требования к команде, как они вам персонально?

- Тяжелые сборы были, они очень длинные. Но когда новый тренер, у всех игроков есть дополнительная эмоция, все хотят показать себя. Было интересно, тяжело, но наконец мы сделали хорошую работу на сборах, и из-за хороших сборов выиграли сегодня.

- У ЦСКА уже были официальные матчи, а у вас сбыл первый. Было ощущение вкатывания физически, психологически?

- Я бы не сказал, все соскучились по футболу, хотели. Тем более, первая игра перед нашими болельщиками в этом году. Хотелось принципиально выиграть сегодня и подняться по турнирной таблице. Потому что я думаю, что наше место - не то, где мы находились до игры.

- Судя по тому, как вы сегодня вышли на поле, следующий матч в стартовом составе?

Реклама

- Я не скажу, конечно, у нас много хороших игроков, все хотят играть. Я думаю, непростой выбор у тренера. Сегодня со скамейки получилось забить, посмотрим, что будет в следующей игре. Но вообще не переживаю, я готов на любой минуте выйти - или сначала, или во втором тайме.