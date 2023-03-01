Дивеев: «Акинфеев без разбега может добить почти от штрафной до штрафной»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Даже если посмотреть на выносы Игоря, то можно понять, что он без разбега может добить почти от штрафной до штрафной. А если с руки, то Акинфеев даёт ещё и точную передачу. Ты же помнишь гол Карраскаля с его передачи в ворота «Сочи»? А что касается пенальти, то у Игоря другие задачи, да и у меня другие», – заявил защитник «армейцев» в интервью «Чемпионату».

По словам игрока российской сборной, главной задачей для него является сохранение своих ворот «сухими». Также Дивеев рассказал, что вратарь научил его лучше блокировать удары, поэтому теперь защитник старается занимать определённый угол.

Напомним, что ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.