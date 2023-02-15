Федотов: «В ЦСКА многих скосил вирус»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов доложил о кадровых проблемах в своём клубе из-за инфекции. Так, в сегодняшней игре против московского «Динамо», которую подопечные Федотова выиграли, не участвовали, например, Максим Мухин и Антон Заболотный.

«Вирус многих скосил. Когда встречались с «Ахматом», уже была пограничная ситуация. Но это дело одного-двух дней, ничего серьезного нет», - цитирует Федотова Sport24.

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ ЦСКА идёт не так высоко как хотелось бы болельщикам «армейцев» - на пятом месте с 29 набранными очками после 17 прошедших туров.