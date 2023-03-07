Радимов: «Бердыев показал, что находится в отличной форме»

Российский тренер Владислав Радимов поделился впечатлениями от возвращения Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу. Напомним, 70-летний Бердыев минувшей зимой возглавил «Сочи».

«Курбана Бекиевича более трех лет не было в нашем чемпионате, но возвращение оказалось более чем успешным, а Бердыев показал, что находится в отличной тренерской форме», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА действовал очень дисциплинированно, а замены Бердыева перевернули игру, он мастер своего дела.

В следующем матче «Сочи» примет «Динамо», а ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».