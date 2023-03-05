Хавбек «Сочи» Цаллагов высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

«Команда хорошо и плодотворно поработала как в тактическом плане, так и в физическом. Настрой боевой, мы скучали по матчам. Первая официальная игра под руководством Курбана Бекиевича. Команда мотивирована. Игра будет зрелищная», — цитирует Цаллагова пресс‑служба южан.

Встреча между «Сочи» и ЦСКА состоится сегодня, 5 марта, начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.