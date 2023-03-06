Рахимов нахваливает Бердыева

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Итоги матча прокомментировал Рашид Рахимов, известный специалист отметил положительные изменения в игре «Сочи», которым ныне руководит очень авторитетный в российском футболе Курбан Бердыев.

- У «Сочи» добавились дисциплина, самоотдача, организация игры в обороне. Готовится к матчам против его команд тяжело, он обращает внимание на детали, хорошо изучает соперника, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».