Медина: «От Федотова я перенял бешеный максимализм»

Нападающий ЦСКА Хесус Медина рассказал о работе с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Федотов любит жесткую и напряженную работу, ему необходимо максимальное вовлечение игрока. Чтобы ты всего себя отдал, чтобы ты выложился на сто процентов. От Федотова я перенял этот бешеный максимализм», — цитирует Медину Sports.

Напомним, 56-летний специалист возглавил столичный клуб летом 2022 года, перебравшись из «Сочи». На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.

Сегодня, 28 февраля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России, начало — в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.