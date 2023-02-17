Ганчаренко назвал самый трудный период во время работы в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне рулевой екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко назвал самый трудный период во время работы у руля «армейцев».

«Это был год, когда несколько старожил команды решили вдруг закончить карьеры. Мы тогда полетели на первый сбор в Австрию, а в составе у нас было всего 11 полевых игроков. Это был тяжёлый период, была неопределённость, непонятно было, что делать дальше, притом ожидания болельщиков и руководства никто не отменял», - рассказал Ганчаренко в «Коммент.Шоу».

Напомним, что тренер вспоминает лето 2018 года – тогда состав «армейцев» покинули сразу несколько важнейших игроков – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, опорник Понтус Вернблум. В «Монако» перебрался молодой Александр Головин, также клуб сменил Бибрас Натхо.