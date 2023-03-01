Бразильский полузащитник Мигел Силвейра подписал контракт с «Сочи». Об этом южане сообщили в своем официальном телеграм-канале.

19-летний футболист перешел в «Сочи» из клуба «Ред Булл Брагантино» на правах свободного агента. Напомним, информация о трансфере появилась еще 23 февраля, но официально клуб представил игрока только сегодня, 1 марта. Отмечается, что молодой бразилец выбрал себе 24-й номер.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. В предстоящем матче подопечные Курбана Бердыева сыграют с ЦСКА, встреча пройдет 5 марта, начало — в 19:30 по мск.