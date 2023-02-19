Орлов: «Мамаев оказался не коммуникабельным, в ЦСКА не мог найти общий язык»

Известный журналист Геннадий Орлов оценил карьеру Павла Мамаева после его решения завершить профессиональную карьеру.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык», — заявил комментатор в интервью изданию Sport24. По его мнению, профессиональный футболист должен быть открытым человеком, в то время как закрытость Мамаева помешала ему реализовать свой потенциал.

Напомним, что Павел принял решение повесить бутсы на гвоздь в феврале нынешнего года. Последним коллективом экс-хавбека российской сборной были подмосковные «Химки».