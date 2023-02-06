Федотов: «Роша оказался настоящим мужиком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о защитнике «красно-синих» Виллиане Роше.

Российский специалист отметил человеческие качества 28-летнего бразильца, который перешёл в ЦСКА осенью прошлого года из португальского «Портимоненсе».

«Роша с листа вошёл в команду и, надо отдать должное, оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы», — приводит слова Федотова Sport24.

В текущем сезоне Роша провёл за ЦСКА 13 матчей и забил два гола. После 17 туров РПЛ «армейцы» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. От лидера чемпионата России «Зенита» москвичи отстают на 13 баллов.